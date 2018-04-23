الهيئة العامة للثقافة تنظم فعالية اليوم العالمي للكتاب

سعيد العجل(صدى):

تحتفي الهيئة العامة للثقافة باليوم العالمي للكتاب من خلال تنظيم فعالية خاصة بهذه المناسبة تستمر خلال الفترة بين ٢٣ و٢٦ أبريل الجاري في مجمع البوليفارد بالرياض.

ويأتي تنظيم الفعالية انطلاقاً من اهتمام الهيئة بقطاع الأدب الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي ترعاها الهيئة. وستقام هذه الفعالية بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية: وزارة الثقافة والإعلام، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومشروع الأميرة سحاب بنت عبد الله. وبالإضافة إلى ذلك تشارك مجموعة من الجهات التطوعية وتقدم عدد من المبادرات.

كما سيتخلل الفعالية تنظيم جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المتحدثين والمحاضرين يتناولون خلالها عدد من المواضيع ذات الصلة، وستكون الفعالية متاحة للجميع.

وتهدف الهيئة من خلال تنظيم الفعالية إلى نشر ثقافة مصاحبة الكتاب وتشجيع القراءة و تحفيزها ، وذلك إيماناً بأهمية تكوين المعرفة وتعزيز ثقافة الفرد وتنمية العلوم التي تسهم في بناء مجتمع مُلهم يساعد في تطوير نمط حياة الأفراد وينمّي معرفتهم.