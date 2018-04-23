شاب ينتقم من خطيبته ووالدتها بطريقة مروعة
أقدم شاب مصري على الانتقام من خطيبته ووالدتها بطريقة مروعة ، عقب مطالبهما التي لا تتناسب مع إمكانياته ، ونيتهما في فسخ الخطوبة وعدم إتمام الزواج .
وفاجأ الشاب الفتاة ووالدتها ، بحضوره إلى منزلهما بدون ميعاد سابق وهو يحمل السكين ، وقام بطعن الأم والفتاة ، ما اسفر عن وفاة الأم وغصابة الفتاة بجروح خطيرة وفر هارباً .
وعقب سماع الجيران لصراخ الضحية تجمعوا حول المنزل وأبلغوا الشرطة المصرية ، بالعثور على سيدة وفاة غارقتان في دمائهما .
وعقب وصول الشرطة تبين وفاة السيدة وتم نقل الفتاة للمستشفى ، وبسؤال الجيران أكدوا أن خطيب الفتاة هو من أرتكب الجريمة وفر هارباً، بسبب خلافات بينهما .
وجاري ضبط المتهم لتقديمه للمحاكمة .
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