ليو يقترب من العودة للأزرق

نواف السالم(صدى):

تدرس إدارة نادي الهلال، مقترح إعادة المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني، المعار إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث بدأت النادي الأزرق بتحركاتها نحو جلب محترفين أجانب لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

حيث يمتلك ” الهلال ” بطاقة ليو الدولية، بديلًا عن الفنزويلي جيلمين ريفاس، وذلك إذا لم تنجح الإدارة الهلالية في جلب رأس حربة مميز، ليكون خيارًا أخيرًا لها.

جدير بالذكر، أن ” ليو بوناتيني ” ، كان قد لفت الأنظار إليه في الموسم الماضي مع فريقه الإنجليزي، حيث سجل 12 هدفًا خلال بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الأمر الذي دفع إدارة الهلال للتفكير بقوة في إعادته كخيار محتمل، بعد أن أثبت قدراته.