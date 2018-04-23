3 أسباب لإقبال الأجانب على الأسهم السعودية.. وشراء 384 مليون دولار في أسبوع

عادل الحربي(صدى):

شهدت الأسهم السعودية، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي، حيث تم شراء 384 مليون دولار منها على أساس صاف.

وأوضحت وكالة أنباء رويتز الدولية، أن أسباب هذا الإقبال ترجع إلى ارتفاع تصنيف المملكة في مؤسسة فوتسي، وكذلك الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة هناك، بالإضافة إلى توقعات بإمكانية الإدراج على قوائم نفس المؤشرات ولكن لمؤسسة MSCI الدولية خلال يونيو القادم.

يذكر أن بيانات البورصة، أمس الأحد، كانت قد أوضحت أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء 615 مليون دولار من الأسهم وباعوا 231 مليون دولار خلال الأسبوع حتى الخميس، مقارنة بالأسبوع السابق حيث بلغ حجم الشراء الصافي إلى 206 ملايين دولار.

ويدل هذا الإقبال على استمرار نمر الاهتمام الدولي بالسوق قبل الإدراج المخطط له في شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في الرياض أواخر هذا العام.