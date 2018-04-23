معلم يتسبب في إصابة طالب بانزلاق في الفقرات بـ ” خميس مشيط “

أبها(صدى):

تعرض طالب بالصف الثالث الابتدائي، للتعنيف عدة مرات من معلم في مدرسة بخميس مشيط؛ مما تسبب له في انزلاق في أربع فقرات في الرقبة واضطراب نفسي.

وأثبتت التقارير الطبية والأشعة وجود الضرب ووجود انزلاق غضروفي في أربع فقرات في الرقبة، مع وجود ألم شديد، وشبه تعطل ليده اليمنى، وحيث يحتاج الطالب لاستشاري جراحة مخ وأعصاب، كما يحتاج إلى علاج سلوكي ودوائي، لمدة لا تقل عن 6 شهور إلى سنتين.

من الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعنف فيها هذا الطالب من قبل المعلم، حيث تقدم والد الطالب العام الماضي، بشكوى كتابية لمدير المدرسة، إلا أن المدير لم يقم برفعها لإدارة التعليم أو الشرطة.