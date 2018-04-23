لاعب الاتحاد يوجه رسالة لصلاح: قدم لنا درسا بالمجان

نواف السالم(صدى):

هنأ لاعب نادي الاتحاد، اللاعب فهد الأنصاري، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وذلك عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج ” ، أمس الأحد.

وعبّر فهد الأنصاري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن سعادته بما حققه صلاح قائلًا: ” أكبر مثال للتحدي والإصرار.. محمد صلاح يقدم درسًا بالمجان لكل إنسان طموح. ”

وتابع لاعب العميد مغردًا: ” ألف مبروك لكل عربي فوز هذا النجم بجائزة أفضل لاعب بالدوري الانجليزي وقريبًا الهداف إن شاءالله. ”