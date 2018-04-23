الكويت تلقي القبض على خلية تابعة للسفارة الفلبينية لتهريب العاملات من منازل الكفلاء

خالد الظفيري(صدى):

تمكن رجال مباحث مبارك الكبير في الكويت من ضبط 3 أشخاص متورطين في تهريب العاملات الفلبينيات من منزل كفلائهن؛ حيث ينتمون لخلية من 9 أشخاص تابعة للسفارة الفلبينية.

وكشفت مصادر أن من بين الذين تم القبض عليهم السائق الذي كان يقوم بتصوير التهريب، واثنان من المتورطين؛ حيث اتضح في الاعترافات إنهم يعملون بالاستخبارات الفلبينية، وتلقوا تكليفات بالقيام بمهمة وصفوها بأنها ” قومية ” تتمثل في إعادة بعض العاملات الفلبينيات.

وزعم المتهمون أن هناك فلبينيات يتعرضن للتعذيب تواصلن مع أسرهن أو مع السفارة عبر البريد الإلكتروني، وبناءًا على هذه الاتصالات يتم الحصول على أرقامهن والتنسيق معهن حول التوقيت المناسب لوجودهن بمفردهن، ومن ثم تهريبهن.

وعلى جانب آخر، أوضح السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، أن السفارة سلمت ” الخارجية الكويتية ” ردًا على ما قيل مؤخرًا عن قيام فرقة إنقاذ تابعة للسفارة بتهريب الخادمات من منازل كفلائهن، لافتًا إلى أن السفارة تتحرك دائمًا بالتعاون مع الشرطة في معظم الحالات، ولا تتحرك إلا في الحالات الطارئة لإنقاذ العاملات، ولكن دون دخول المنازل.

ومن الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أكدت في بيان صحفي أمس الأحد، إنه أثناء التحقيق مع المتهمين أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد، تعلم الوزارة على حصرها.