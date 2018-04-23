بموافقة أمير عسير.. تسمية موقع جريمة المجاردة بـ ” شارع الشهداء “

أبها(صدى):

وافق الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، على طلب يحيى بن عبد الرحمن آل حموض، محافظ المجاردة، بتسمية الشارع الذي وقعت فيه ” جريمة المجاردة ” ، قائلًا: “هذا شرف للشارع نفسه ” .

كما نقل أمير عسير، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لأسرة الشهيدين، وهما وكيل رقيب عبد الله غازي آل ثالبة الشهري، ووكيل رقيب صالح العمري، الذين استشهدا بالإضافة لزميلهما أحمد عسيري، وذلك جراء الحادثة التي وقعت بمحافظة المجاردة الأسبوع الماضي.

ودعا الأمير الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم مع الشهداء والأبرار.

يشار إلى أن أسر الشهداء، تقدمت بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة، نظير تقديمهم واجب العزاء، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.