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  3. بالفيديو.. بثينة الرئيسي ترفض الحديث عن حياتها الخاصة: أخاف على زوجي

بالفيديو.. بثينة الرئيسي ترفض الحديث عن حياتها الخاصة: أخاف على زوجي

بالفيديو.. بثينة الرئيسي ترفض الحديث عن حياتها الخاصة: أخاف على زوجي
نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة بثينة الرئيسي خلال لقاء تليفزيوني عن أخفاءها للكثير في حياتها الخاصة ، لأنها تخاف على زوجها .

وقالت بثينة في اللقاء ” أنا متزوجة من فترة من فترة طويلة كمان .. لكن لم أعلن عن ذلك لأني إنسانة أحب الخصوصية ” .

وتابعت بثينة ” أنا متأخرة جدا في السوشيال ميديا بالنسبة لأكونتاتي فتحتها بعد كل الناس لأن كل خطوة لازم أفكر فيها وفي عواقبها ” .

فيما رفضت بثينة الرئيسي الإفصاح عن أي معلومات حول زوجها وحياتها الخاصة مؤكده ” أخاف على زوجي ”


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 36 دقيقة

هههههههههههههه ماله زوجها يعني !!

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 32 دقيقة

ليش يعني فاكره زوجها مين

[ عدد التعليقات: 9993 ] نشر منذ 29 دقيقة

طـــــــــــــــــــــــــــــــــيب . بــراحــــــــــــــتك .

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