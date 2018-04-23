بالفيديو.. بثينة الرئيسي ترفض الحديث عن حياتها الخاصة: أخاف على زوجي
كشفت الفنانة بثينة الرئيسي خلال لقاء تليفزيوني عن أخفاءها للكثير في حياتها الخاصة ، لأنها تخاف على زوجها .
وقالت بثينة في اللقاء ” أنا متزوجة من فترة من فترة طويلة كمان .. لكن لم أعلن عن ذلك لأني إنسانة أحب الخصوصية ” .
وتابعت بثينة ” أنا متأخرة جدا في السوشيال ميديا بالنسبة لأكونتاتي فتحتها بعد كل الناس لأن كل خطوة لازم أفكر فيها وفي عواقبها ” .
فيما رفضت بثينة الرئيسي الإفصاح عن أي معلومات حول زوجها وحياتها الخاصة مؤكده ” أخاف على زوجي ”
ماجد[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههههههههه ماله زوجها يعني !!
طلال[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 32 دقيقة
ليش يعني فاكره زوجها مين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9993 ] نشر منذ 29 دقيقة
طـــــــــــــــــــــــــــــــــيب . بــراحــــــــــــــتك .