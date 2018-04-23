فينجر عن رحيله المنتظر: لا أريد أن أموت الآن

طلال الغامدي(صدى):

عبّر آرسين فينجر مدرب نادي آرسنال الإنجليزي عن حزنه لرحيله المرتقب عن الفريق بنهاية الموسم مشبهًا إياه بالموت الذي لا يريده في هذا الوقت.

وصرّح ” فينجر ” قائلًا: ” قدمت أفضل سنوات حياتي لهذا النادي.. عندما وصلت هنا كنت بعمر 46 عامًا.. لايمكن أن تغادر وتقول شكرًا جزيلاً. ” ، مضيفًا ” كأني بجنازة.. لذلك لا أريد أن أموت الآن. ”

وتابع ” فينجر ” مؤكدًا حزنه للرحيل: ” كنا نتحدث عن العواطف فبالتأكيد سيكون أمرًا صعبًا، لا أعرف كيف سأعيش دون ذلك، من الصعب أن أخبرك، لن أغادر النادي بشكل كامل، لا أريد أن أقول ثم تعودون لي وتقولون لقد كذبت! لا أعلم ماذا سيحدث. ”

وأنهى آرسين فينجر حديثه قائلًا: ” أنا لست متعبًا.. وأعتقد أن النادي لدية احترام في جميع أنحاء العالم أكثر بكثير من إنجلترا.. مشجعينا لن يعطونا الوحدة التي أردتها بالنادي وهذا أمرًا محزنًا، الآن سنلعب أمام أتلتيكو ونأمل أن نتمكن من مواصلة النتائج الإيجابية حتى النهاية. ”