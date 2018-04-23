أمير الرياض يدشن الأربعاء المشاريع التعليمية الحديثة بتعليم المنطقة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأربعاء المقبل ١٤٣٩/٨/٩هـ حفل تدشين المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمتوسطة ابن الحاجب في حي حطين بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن هذه القفزة الكبيرة في المشاريع التعليمية بتعليم الرياض والاهتمام بها تأتي تحقيقاً لرؤية الوطن ٢٠٣٠ والتي تسعى لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للمعلم والطالب مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذين سخروا كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للطلاب والطالبات كما قدّم الوهيبي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتفضله بتدشين المباني التعليمية الحديثة بتعليم الرياض مشيراً إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير لسموه بالتعليم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للإبداع والتألق لطلاب وطالبات مدينة الرياض .

وبيّن الوهيبي أن التدشين سيكون لـ253 مبنى مدرسي منها 132 مبنى للبنين و121 مبنى للبنات بأحدث المواصفات وبقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات وتخدم 206465 طالباً وطالبةً في 5899 فصلاً دراسياً مجهزاً بأحدث التجهيزات والتقنيات والوسائل التعليمية .