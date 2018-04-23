“الغذاء والدواء”: ارتفاع عدد الاختبارات الدوائية بنسبة 128% بين عامي 2016 و2017

حمود العنزي(صدى):

ارتفع عدد الاختبارات التي أُجريت بمختبرات الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء بنسبة 128% بين عامي 2016 و2017.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن زيادة عدد الاختبارات بمختبرات الدواء جاء نتيجة رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن مجموع العينات المحللة بمختبرات قطاع الدواء عام 2016 بلغ 2189 عينة، وارتفع عام 2017 ليصل إلى 3256 عينة، بنسبة زيادة في عدد العينات المحللة بلغت 49%.

وأضاف السلطان أن عدد الاختبارات التي تم إجراؤها داخل أقسام مختبرات الدواء قفز من 4307 اختبارات عام 2016 إلى 9800 اختبار خلال عام 2017، أي بنسبة زيادة بلغت 128%، كما بينت الإحصائية ارتفاعاً في عدد العينات المطابقة خلال عام 2017، إذ بلغ 3136 عينة، بينما بلغ عدد العينات 1863 عينة عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 68%.

وانخفض عدد العينات غير المطابقة من 326 عينة عام 2016م ليصل إلى 120 عينة عام 2017، بنسبة انخفاض تجاوزت 63%.