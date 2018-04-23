حكومة دبي تنفي وفاة الفنانة وئام الدحماني في الإمارات

نورة الشهري(صدى):

نفى المكتب لإعلامي لحكومة دبي بالإمارات، ما تم تداوله بشأن وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني في دبي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ينفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني حيث أن الوفاة لم تحدث في دبي، راجين من كافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل تحري الدقة والتأكد من المعلومات والأخبار قبل تداولها ” .

يٌشار إلى أن وئام الدحماني اشتغلت في بدايتها كمذيعة في قناة دبي، لكنها قررت الاتجاه إلى مجال الغناء، قدمت فيديو كليب ” أهلاً وسهلا ” بعام 2010، وصور الكليب في الهند كما إنها اشتهرت بالطابع الهندي حيث قدمت برامج عدة تهتم في السينما الهندية مع قنوات زي للمشاريع الترفيهية و زي أفلام .