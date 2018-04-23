” التأمينات ” تطالب المواطنين التاركين للعمل بمراجعة مستحقاتهم التأمينية

علي القحطاني(صدى):

طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المشتركين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات وتركوا العمل، بالتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.

وتأتي هذه الدعوة للمشتركين الذين بلغوا الستين أو من كان عاجزاً أو أفراد عائلات من توفي منهم؛ وذلك حرصاً من المؤسسة على إيصال الحقوق لمشتركيها.

وكانت المؤسسة، قد أطلقت هذا الأسبوع، حملة إعلامية تشمل إرسال رسائل نصية للمستفيدين وذويهم تتضمن رابطاً إلكترونياً يمكن من خلاله معرفة مدى وجود مستحقات مالية.

ويمكن للمشتركين الاستعلام عن المستحقات التأمينية من خلال الرابطهنا