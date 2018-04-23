” ساما ” تعلن مواعيد إجازتي العيدين للبنوك وتحدد أوقات الدوام بالشهر الكريم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي، عن مواعيد إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى للبنوك، ومواعيد عمل البنوك والمصارف خلال شهر رمضان المبارك، للعام الجاري 1439هـ.

جاء ذلك في تعميمًا صدر عن ” ساما ” اليوم، حيث حددت أن أوقات العمل اليومية للبنوك، بشأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان، ستبدأ من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ 4 عصرًا.

أما إجازة عيد الفطر للعام الجاري، تبدأ بنهاية عمل يوم الثلاثاء 28 رمضان، الموافق 12 يونيو 2018 على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء 6 شوال، الموافق 20 يونيو2018، حيث تبدأ الإجازة من يوم الوقوف بعرفة.

فيما أوضحت المؤسسة، أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ مع نهاية عمل يوم الخميس 5 ذي الحجة، الموافق 16 أغسطس 2018 على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 15 ذي الحجة، الموافق 26 أغسطس 2018.

وأكدت ” ساما ” ، أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية، تبقى مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين.

فيما أشارت المؤسسة، إلى أنه يتوجب على البنوك فتح عدد من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة بالتعامل مع البنوك وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.