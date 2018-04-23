بالصور.. الكشف عن ” جمس أكاديا 2020 ” بالشكل الجديد لأول مرة أثناء اختبارها

متابعات(صدى):

أعلنت شركة السيارات العالمية ، عن ظهور جمس أكاديا 2020 فيس ليفت لأول مرة أثناء اختبارها مع تمويهات كثيفة تؤكد التحديثات الواسعة التي ستحظى بها ، حيث أنه من المتوقع تدشينها في وقت ما خلال 2019، على أن تطرح بالأسواق العالمية نهاية العام نفسه.

وأغلب التغييرات تقع في الواجهة الأمامية حيث المصابيح الأمامية ستصبح رشيقة المظهر مع شبك صندوقي الشكل، في حين فتحات التهوية السفلية زاد حجمها.

الخلفية مموهة كذلك، ويبدو لنا منها أن هنالك مصابيح خلفية جديدة وعادم مستطيل الشكل.

لا توفر لنا الصور التجسسية نظرة على داخلية أكاديا المحدثة، إلا أنها غالبا ما ستكون طفيفة تقتصر على تحسينات للزخارف والمواد ونظام المعلومات والترفيه.

هنالك مستشعر يبرز بالشبك الأمامي لتحسين تقنية مساعدة السائق، مع العلم أن السيارة تتوفر بالفعل بمساعد البقاء في الحارة، كاميرا للرؤية المحيطية، مكابح طواريء أوتوماتيكية وأكثر.

ليست هنالك تفاصيل عن مولدات طاقة السيارة، لكن الموديل الحالي يتوفر بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 194 حصان و258 نيوتن.متر من عزم الدوران، وكذلك 3.6 لتر 6 سلندر قوة 310 حصان و367 نيوتن.متر من عزم الدوران مع جير أوتوماتيكي سداسي السرعات لكل منهما.