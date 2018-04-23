طلعت حافظ يوضح حقيقة زيادة نسب أرباح التمويل العقاري للمستفيدين

عادل الحربي(صدى):

كشف طلعت زكي حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، عن حقيقة زيادة البنوك لنسب أرباح التمويل العقاري على مستفيدي الدعم السكني وبرنامج التمويل المدعوم.

وأوضح، ” حافظ ” أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يفرض نسبة موحدة على أصحاب التمويل العقاري الشخصي، و مستفيدي برامج الإسكان والصندوق العقاري.

وأوضح أن التقرير الصحفي الذي ورد به هذه المعلومات، بيَّن معدل الربح السنوي (APR) وقارنها بنسبة الأرباح الثابة (flat)، واصفاً المقارنة بأنها ” غير سليمة منطقياً واقتصادياً ” .