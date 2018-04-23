طلعت حافظ يوضح حقيقة زيادة نسب أرباح التمويل العقاري للمستفيدين
كشف طلعت زكي حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، عن حقيقة زيادة البنوك لنسب أرباح التمويل العقاري على مستفيدي الدعم السكني وبرنامج التمويل المدعوم.
وأوضح، ” حافظ ” أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يفرض نسبة موحدة على أصحاب التمويل العقاري الشخصي، و مستفيدي برامج الإسكان والصندوق العقاري.
وأوضح أن التقرير الصحفي الذي ورد به هذه المعلومات، بيَّن معدل الربح السنوي (APR) وقارنها بنسبة الأرباح الثابة (flat)، واصفاً المقارنة بأنها ” غير سليمة منطقياً واقتصادياً ” .
اترك تعليقاً