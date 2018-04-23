العميد يشجع لاعبيه بمليون ريال لاقتناص كأس الملك

نواف السالم(صدى):

يلتقي نادي الاتحاد بضيفه نادي الفيصلي، خلال مايو المقبل على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” في جدة، ضمن منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشجعت إدارة العميد لاعبي الفريق لاقتناص كأس الملك راصدةً مليون ريال لهم في حال المحافظة على اللقب؛ حيث سيحصل كل لاعب من الفريق في حال انتزاع اللقب على 100 ألف ريال.

ومن الجدير بالذكر، أنه يلتحق لاعب نادي الاتحاد، المصري محمود كهربا، بمعسكر الفريق الذي يقام هذه الأيام في منطقة ” جبل علي ” القريبة من مدينة دبي الاماراتية، ويستمر لمدة عشرة أيام؛ وذلك بعد قدومه من العاصمة المصرية القاهرة.