نسرين طافش تكشف عن سبب عزمها الاستقرار في مصر الفترة المقبلة

نورة الشهري(صدى):

عبرت الفنانة السورية نسرين طافش ، في تصريحات إعلامية ، عن سعادتها لنجاح مسلسلها الأخير ” شوق ” ، لافتة إلى أن عرضه على قناة osn حقق له الانتشار عربيًا .

وأكدت نسرين طافش ، أنها تقرأ عدة سيناريوهات درامية وسينمائية مصرية سوف تختار بينها ، حيث أنها تعتزم الأستقرار في العمل بمصر خلال الفترة المقبلة .

وأشارت طافش ، أن تغيبها عن العمل في مصر لم يكن عن قصد، إذ كان يفترض أن تشارك في أحداث الجزء الثاني لمسلسل “الزيبق” للفنان كريم عبدالعزيز، لكن تم تأجيله، مؤكدة أنها لم تقطع زياراتها لمصر خلال السنوات الماضية لأنها تحب شوارعها القديمة مثل المعز الذي يذكرها بسوريا.