نسرين طافش تكشف عن سبب عزمها الاستقرار في مصر الفترة المقبلة
عبرت الفنانة السورية نسرين طافش ، في تصريحات إعلامية ، عن سعادتها لنجاح مسلسلها الأخير ” شوق ” ، لافتة إلى أن عرضه على قناة osn حقق له الانتشار عربيًا .
وأكدت نسرين طافش ، أنها تقرأ عدة سيناريوهات درامية وسينمائية مصرية سوف تختار بينها ، حيث أنها تعتزم الأستقرار في العمل بمصر خلال الفترة المقبلة .
وأشارت طافش ، أن تغيبها عن العمل في مصر لم يكن عن قصد، إذ كان يفترض أن تشارك في أحداث الجزء الثاني لمسلسل “الزيبق” للفنان كريم عبدالعزيز، لكن تم تأجيله، مؤكدة أنها لم تقطع زياراتها لمصر خلال السنوات الماضية لأنها تحب شوارعها القديمة مثل المعز الذي يذكرها بسوريا.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 21 دقيقة
لن تكوني انتي الأولة والأخيرة التي قررت السكن
في ام الدنيا مصر الحبيبة حرسها الله
اعرف حتى كثير سعوديين
ساكنين في مصر ام الدنيا
بنظام التمليك ولهم فترة طويلة لم يعودو
بل بعضهم توفي ودفن في مصر
ولكني
مؤمن جدا بهذهـ الأبيات
بلادي وإن جارت على عزيزة … وأهلي وإن ضنوا على كرام
بلادي وأن هانت على عزيزة … ولو أننى أعرى بها وأجوع
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3359 ] نشر منذ 5 دقائق
قولي يارب إهلك بشار وترجع سوريا مثل اول وترجعين انت وكل السورييين لبلدهم-مهما تلف مثل بلدك واهل بلدك ماحد يتحملك-