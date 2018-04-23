العالمي في طريقه لحل قضايا مختار وإيفرتون وكانافارو

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب إدارة النصر من إغلاق قضية فلامينجو البرازيلي، ولاعب الوسط السابق المغربي يونس مختار، والمهاجم البرازيلي إيفرتون داسيلفا، والمدرب السابق الإيطالي فابيو كانافارو، لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .

وعلى جانب آخر، أوضح رئيس نادي النصر، سعود آل السويلم، أن النادي سيقوم بتسديد الديون الكبيرة التي يُدان بها دون الحاجة إلى استجداء أحد، قائلًا: ” سنأخذ أي لاعب نريده للعالمي ونترك من لانريد لغير العالمي من دون أي تسول. ”