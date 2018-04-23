جموع المصلين بمحافظة بارق تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب ” العمري “

أبها(صدى):

أدت جموع المصلين بمحافظة بارق في جامع سارة العجمي عقب صلاة فجر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي مترك بن ظافر حسن آل مطير العمري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر منشط, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

ونقل وكيل المحافظة تعازي القيادة لذوي الشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة, دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.