بالصور.. ميلانيا ترامب تتخلى عن عبوسها في حضور أوباما

واشنطن(صدى):

حضر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جنازة زوجة الرئيس الأمريكي السابق بوش الأب، برفقة زوجته ميشيل أوباما؛ حيث كانا جالسين في الصف الأول، بينما حضرت زوجة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب الجنازة بدون زوجها الذي غاب عن المناسبة الحزينة لدواعٍ أمنية.

وتبادل أوباما وميلانيا ترامب الابتسامات أثناء جلوسهما بجوار بعضهما؛ حيث ظهر الطرفان وبينهما انسجامًا كبيرًا تخلّت به ميلانيا ترامب عن عبوسها المعهود في حضرة زوجها دونالد تامب؛ الأمر الذي أثار تساؤال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عما قاله أوباما جعلها تبتسم هكذا.

ومن الجدير بالذكر، أن ميلانيا حضرت إلى الجنازة بصحبة اثنين من موظفي البيت الأبيض، بينما حازت جنازة السيدة باربرا بوش زوجة الرئيس الأمريكي السابق بوش الأب، على حضور كبير من الشخصيات والرؤساء السابقين للولايات المتحدة، وذلك في كنيسة سانت مارتن الأسقفية في هيوستن يوم السبت الماضي.