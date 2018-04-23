رغم منع دخولها.. كيف يتم تهريب طائرات ” الدرون ” إلى المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن الطرق والحيل المبتكرة التي يتم بها تهريب طائرات ” الدرون ” الممنوعة إلى المملكة، مبينة في الوقت ذاته عن أسعارها.

وأوضحت أن دخوله هذه الطائرات يتم بالتحايل عبر شركات الشحن، حيث يتم تفكيكها لقطع صغيرة، ويتم تجميعها داخل المملكة قبل وصولها للعميل الذي يقوم هو ببرمجتها.

وفيما يخص الأسعار أوضحت أن السعر يختلف حسب الحجم والمميزات التي يتم تزويدها بها من كأميرات أو أي امكانيات أضافيه حسب طلب العميل، حيث بين أن الأسعار تتراوح من 2000 ريال إلى 10000.

تجدر الإشارة إلى أن الجمارك السعودية، ضبطت طائرات لاسلكية ” درون ” خلال الفترة الماضية، ونبهت على أن هذه الطائرات وقطع غيارها من السلع الممنوع استيرادها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخراً بعد حادثة طائرة حي الخزامى، أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون ” في المملكة، سيتم الكشف عنه قريبًا.

اقرأ أيضًا: