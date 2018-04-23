” الحصيني ” : الغبار يودع حائل ويخيم على القصيم والرياض

سالم المطيري(صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن الغبار ” من متوسط إلى شبه كثيف ” يودع حائل، اليوم الاثنين، ويخيم على القصيم، ويعانق مناطق ” الوشم و ساجر و سدير وثادق والكويت و حفر الباطن ” ,

وكشف ” الحصيني ” عن توقعاته، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بوصول هذه الموجة من الغبار إلى الرياض والشرقية، وذلك قبل ظهر اليوم الاثنين.

تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد وجهت تحذيرات إلى عدة مناطق بالمملكة، تنذر باستمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق الأخرى.