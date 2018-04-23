من أجل ” الهريفي ” .. السومة يرتدي شعار النصر لأول مرة

ماجد محمد(صدى):

يرتدي اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، شعار نادي النصر لأول مرة، وذلك خلال انضمامه لتدريبات فريق النصر التي ستجرى غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لمشاركته في مهرجان اعتزال نجم النصر والمنتخب السابق فهد الهريفي، والذي من المقرر إقامته بعد غد الأربعاء.

ويأتي مهرجان اعتزال ” الهريفي ” ، بمشاركة فريق فالنسيا الإسباني، فضلًا عن مشاركة العديد من نجوم الرياضة بالمملكة، واللاعبين الأجانب المحترفين بالمملكة، إضافة لعدد من النجوم العالميين ضمن صفوف فريق فالنسيا.

جدير بالذكر، أن ارتداء ” السومة ” لشعار النصر غدًا، للمرة الأولى، يأتي في توقيت حساس للغاية، وذلك بعد إلغاء ميثاق الشرف بين الأندية السعودية، وإعلان رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، أن ” السومة ” من اللاعبين الذين يسعى النصر إلى التعاقد معهم.

فيما سارعت إدارة الأهلي بتجديد عقد ” السومة ” لتضمن بقاءه حتى عام 2021، وذلك في ظل الحراك القوي الذي شهدته الساحة الرياضية بالمملكة مؤخرًا.