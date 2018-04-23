ختامها مسك.. أرقام في حياة فهد الهريفي

طلال الغامدي(صدى):

المكان: ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، الموعد: 25 أبريل عقب صلاة المغرب، الحدث: مباراة اعتزال لاعب فريق النصر والأخضر سابقاً، فهد الهريفي، حيث يجتمع عشاقه من الجماهير السعودية لتوديعه، في المباراة المقرر خوضها ضد فالنيسيا الإسباني.

ومن المقرر أن يشارك أساطير كرة القدم في المباراة، وعلى رأسهم رئيس نادي الهلال سامي الجابر كضيف شرف، وكذلك لاعب الهلال والمنتخب السابق يوسف الثنيان، ولاعب الهلال المعتزل حديثًا ياسر القحطاني برفقة طارق التايب، بالإضافة إلى مشاركة نجم الأهلي عمر السومة، ونجم الكرة الإيطالية أندريا بيرلو.

وبدأ ” الهريفي ” مشواره الكروي في السن لم يتجاوز 16 من عمره، عندما أعطاه مدرب الفريق باولو سيزار فرصة اللعب في دوري 1404هـ 1984م ليثبت وجوده مع الفريق.

وخاض العديد من البطولات على المستوى المحلي والدولي، لكنه اعتزال دولياً بعد الفراغ من مشاركته في المونديال العالمي عام 1994م، واستمر مع ناديه مكملاً مسيرة البطولات.

وتفوَّق الهريفي، بشكل استثنائي في بطولة الدوري خاصة بعد هدف التأهل للنهائي الذي أحرزه في مرمى الهلال في الحارس العملاق عبد الله الدعيع، وكرر الإنجاز مع فريقه بتحقيق بطولة الدوري على التوالي عام 1995م وسجل هدفاً رأسياً هاماً أسهم في التأهل للنهائي في مرمى الاتفاق.

ويلعب فهد الهريفي البيشي، في مركز الوسط، 65 مباراة في مسيرة الكروية، منها 59 لعب فيها أساسياً، سجَّل فيهم 14 هدفاً منهم اثنين من ضربة جزاء، فيما تم إنذاره 3 مرات لكنه لم يطرد نهائياً.

أما عن البطولات التي سجَّل فيها فهي، كأس آسيا 1992 بعدد 3 أهداف، وواثنين في تصفيات كأس العالم 1990، واثنين في دورة الألعاب الآسيوية 1990، وهدف واحد في بطولات: ” كأس آسيا 1988، كأس الخليج 1988، كأس القارات 1994 ” .

وشارك في 15 على المستوى الدولي، حيث لعب 6 مباريات في كأس آسيا 1988، و6 في كأس الخليج 1989، و5 مباريات في تصفيات كأس العالم 1990، و5 مباريات في كأس آسيا 1992، و5 مباريات في كأس الخليج 1988، و4 مباريات في كأس العالم 1994، و4 دورة الألعاب الآسيوية 1986، و 4 كأس العرب 1985، وبطولات أخرى.

وقد ختم ” الهريفي ” مشواره الكروي بالمشاركة مع فريقه النصر في مشاركته كأس العالم للأندية الأولى وسجل أول هدف سعودي عربي آسيوي في مرمى ريال مدريد في الحارس الشهير كاسياس من ضربة جزاء تعتبر الأولى في تاريخ البطولة.

وأعلن اللاعب اعتزاله نهائيًا عام 2000م سجل لفريق النصر، وتمت الموافقة على اعتزالة، وعندما قرر العودة لفريقة رفض الاتحاد السعودي، ولم يعد لمشاركة النصر إلا بعد مضي ثلاث سنوات.

وفي أكتوبر الماضي، ظهر رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، وأعلن تكفله بحفل اعتزال اللاعب فهد الهريفي، وكتبت الهيئة العامة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على ” تويتر ” : ” معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يتكفل بمهرجان اعتزال اللاعب الدولي السابق فهد الهريفي ” .

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