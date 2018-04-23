تضييق الخناق.. قوات الشرعية تحاصر صعدة وتقدم للجيش على عدة جبهات

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي بتوجيه عدة ضربات موجعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في البلاد؛ الأمر الذي أربك حسابات المليشيا الإيرانية وأدى إلى تقهقرها؛ حيث بات أمر تخليص بعض المناطق اليمنية من سيطرة واحتلال الحوثيين قريبَا.

ووجهت قوات الجيش اليمني ضربات قاصمة للمليشيا الحوثية مؤخرًا، في محافظة صعدة معقل الحوثيين؛ حيث قتل ” أبو يحيى ” قائد الميليشيات الحوثية في جبهة علب شمال المحافظة، أمس الأحد، بالإضافة إلى القضاء على العشرات من عناصر المليشيا، كما تم تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية باقم، والسيطرة على عدد من المواقع بمنطقة آل صبحان.

وكشفت مصادر أنه في محافظة البيضاء يوجد تقهقر حوثي وارتباك واضح وهروب للقيادات الحوثية إلى محافظة ذمار، بينما في جبهة صعدة تتقدم قوات الجيش الوطني مدعوم بقوات التحالف العربي واتساع رقعة المواجهة وتضييق الخناق على عناصر الميليشيا الإيرانية.

وأكد محافظ صعدة هادي طرشان الوايلي، أن الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي اقترب من تحرير المحافظة، والتي تعتبر معقل ومركز الحوثيين في اليمن؛ حيث أن سقوطها يمثل فناء واندثار المليشيا الإيرانية من الأراضي اليمنية.

وقال ” الوايلي ” مؤكدًا على قرب تطهير المحافظة من مليشيا الحوثي الإيرانية: ” قريبًا بإذن الله سيتم إعلان الانتصار، وذلك بتحرير صعدة بالكامل من المتمردين، ورفع العلم اليمني على أعلى قمة بجبال مران. ”

وفي نفس الجانب، تحقق قوات ” طارق صالح ” نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، تقدمًا مستمرًا في جبهة الساحل، بينما تشهد جبهة مريس وجبهة نهم هدوء ولا أحد يعلم إلى الآن ما يحدث هناك، وفي جبهة تعز هناك اشتباكات متقطعة بين قوات دعم الشرعية ومليشيا الحوثي الإيرانية.

وكان قائد اللواء 63 في الجيش اليمني العميد ياسر مجلي، صرّح، أمس الأحد، أن أهم المناطق التي تمكن الجيش الوطني من تحريرها ” الظهر ومقريع ومنطقة المشروع في آل صبحان وعدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان ” .

وعلى جانب آخر، تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير مخزني أسلحة للميليشيات في منطقة ” محديدة ” ، كما صادر الجيش اليمني كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة التابعة للحوثيين؛ مما أدى إلى انهاك المليشيا الإيرانية وتضييق الخناق عليها في الأراضي اليمنية.