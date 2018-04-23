بالفيديو.. محافظ بيش متوعدا القائمين على مهرجان الترفيه: ” أرواح الناس أهم شئ “

نايف السالم(صدى):

منح حسن بن عبدالله أبوشرحة، محافظ بيش، القائمين على مهرجان بيش للتسوق والترفيه، مهلة قدرها 24 ساعة لتعديل جميع الملاحظات التي وجدها خلال حضوره حفل الافتتاح، متوعدًا اياهم بإغلاق المحلات التي لا تحمل شهادات صحية إذا لم يتم تصحيح ذلك بعد المهلة، قائلًا: ” أرواح الناس عندي أهم شئ ” .

وأصدر ” أبوشرحة ” تعليماته، بإعطاء عدد من الأسر المنتجة محلات مكيفة دون دفع إيجار للمستثمر، دعمًا لهن، فضلًا عن تخفيض أسعار السلع بالمحلات.

جاء ذلك بعد تدشّين فعاليات مهرجان بيش للتسوق والترفيه، بمقر حديقة الأمير محمد بن ناصر بالمطعن، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، ويستمر المهرجان لمدة 45 يومًا.

وشهد المهرجان حضور محافظ بيش، الذي قام بالتجول والحضور على مختلف الأركان والأقسام التي يضمها المهرجان، فيما اطلع على ما شمله المهرجان من فعاليات متنوعة تضم: ” البرامج الثقافية والاجتماعية والتراثية والرياضية ” ، وكذلك البرامج المسرحية وبرامج الأطفال.