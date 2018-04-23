بعد إصابته برباط صليبي للمرة الثانية.. الشملان: لست مهملا

ماجد محمد(صدى):

عارض راكان الشملان لاعب فريق النصر لكرة القدم، من يتهمونه بالإهمال عقب إصابته بالرباط الصيبي للمرة الثانية أثناء مباراة فريقه في الدوري الأولمبي؛ حيث أصيب للمرة الأولى في نوفمبر عام 2016.

وقال ” الشملان ” نافيًا تلك الاتهامات: ” “قضاء وقدر، أستغرب من يعتقد أنه إهمال مني، الإصابة في الركبة الثانية وليست في نفس الركبة السابقه، وهذا حال لاعبي كرة القدم، وقد أكون غير محظوظ. ”

وأوضح لاعب النصر قائلًا: ” بدأت عملية ثني الركبة المصابة، وإجراء التدريبات اللازمة وخلال أسبوعين سأثني ركبتي بشكل كامل. ” مضيفًا: ” سأغادر إلى دبي بعد أسبوعين لمواصلة برنامجي التأهيلي، في أحد المراكز التأهيلية لمدة شهرين بتنسيق ودعم من إدارة النادي الحريصة على عودتي بالشكل الأفضل. ”

وعلى جانب آخر، وافق ” الشملان ” على قرار إلغاء الدوري الأولمبي قائلًا: ” بعض المواهب تدفن ولا تجد الفرصة مع الفريق الأول وتستمر في درجة الأولمبي، وهو شاب متحمس يريد الفرصة للعب وهذا ما قد يتسبب في تراجع أداء بعض اللاعبين. ”