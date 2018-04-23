” الخدمة المدنية ” تدعو 100 متقدم ومتقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 100 متقدم ومتقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 26 /7 /1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ابتداءً من غداً الثلاثاء حتى نهاية عمل يوم الخميس 1439/8/10هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والأسماء المعلنة هي لمن تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات، طالبةً من المعلنة أسمائهم اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية مع نسخة منها – أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج – الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي – شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية – بطافة التسجيل المهني، سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر/ تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

اسماء المدعويين

اسماء المدعوات