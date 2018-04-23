10 نصائح للحصول على رموش قوية وكثيفة

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة تجميل عن 10 نصائح لتقوية الرموش ومنع جفافها ، لكل من تعاني من ضعف الرموش وجفافها ما يجعلها قابلة للتقصف .

ومن هذه النصائح :

زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على حامض رسينولايك والأحماض الدهنية الأساسية، وعند وضعه على الرموش فإنه يزيد سرعة الدورة الدموية، وبالتالي يساعد على تعزيز نمو الرموش وتقويتها.

مصل الرموش

يساعد هذا المصل على منع هشاشة الرموش وتكسّرها، كما يساعد في نموها، وعادة ما يستخدم من 30 – 60 يوماً حتى يعطي النتيجة المرجوة، ولكنه لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي.

أقراص البيوتين

هو نوع من أنواع فيتامين B، حيث يمكن أن يساعد في تقوية الشعر والجلد والأظافر، ولكن يجب أن يحدد الطبيب المختص الجرعة المناسبة التي يجب الالتزام بها.

لا.. لثني الرموش

يجب مرعاة عدم ثني الرموش بعد وضع الماسكارا، أما إذا قررت ثنيها، باستخدام الأداة المخصصة لذلك، فيجب أن تكون رموشك نظيفة وجافة وخالية تماماً من الماسكارا وبقايا المكياج، لأن ثني الرموش مع الماسكارا يعمل على تقصّفها.

الماسكارا المرطبة

استخدمي نوعية ماسكارا تساعد على ترطيب الجلد، والحفاظ على نداوة رموشك. هذه الماسكارا عادة ما تحتوي على مواد مثل “البانتينول” و”شمع العسل”، وكلاهما أساستيان في الترطيب.

بودرة أطفال

يمكنك وضع القليل من بودرة الأطفال على الرموش قبل وضع الماسكارا، مما يمنحك إحساساً برموش طويلة ومتماسكة.

حذر ورفق

يجب توخي الحذر عند إزالة الماسكارا، وعدم التعامل بعنف مع الرموش، بحيث تنظفينها وتزيلينها برفق، بمسحها من أعلى إلى أسفل.

تغيير الماسكارا

من المهم تغيير الماسكارا كل ثلاثة شهور؛ ففي كل مرة تستخدمينها فإنك تقومين بسحب العصا من العبوة، مما يؤدي إلى دفع الهواء إلى الأنبوب، وبالتالي جفافها ونقل البيكتريا إليها.

لاصق صحي

يجب الحرص عند اختيار الرموش الصناعية، ويفضل اختيار الرموش التي تحتوي على لاصق صحي حتى لا تضر عينيك ورموشك.

غطاء العين

إذا كنت تضعين غطاء على عينيك أثناء النوم، فعليك اختيار الأخف وزنا، من الحرير أو من الجلد الطبيعي، حتى لا يلحق الضرر برموشك. كذلك، يجب ألا تنامي على وجهك أثناء ارتدائك هذا الغطاء، حتى لا يحدث احتكاك مع الرموش فيؤدي إلى تقصفها.