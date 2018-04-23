سيدة تهنئ صديقتها على إنجاب حيوان ” ومبت “

واشنطن(صدى):

أٌصيبت إمرأة أمريكية بالخجل عقب أن اعتقدت أن صورة لحيوان ومبت صغير هي صورة لطفل صديقتها حديث الولادة وعلقت على الصورة مٌباركة لها على المولود .

وعلقت المرأة على منشور لصديقتها وكتبت ” تهانينا! إنه جميل. أفتقدك كثيرا ” ، واستغرق الأمر ما يقرب من ثماني ساعات حتى اكتشفت السيدة الخطأ الفادح.

وقدمت اعتذارها لصديقتها الحامل، وقالت إنها اعتقدت أنه طفلها.

وقالت صديقة السيدة إنها عثرت على الحيوان على جانب الطريق في أستراليا، وشاركت له بعض اللقطات على فيس بوك، حيث لقيت والدته مصرعها في حادث سير، وطلبت من السائقين التوقف على الأقل عند ارتكاب هذه الحوادث، ونقل صغار الحيوانات بعيدا عن الطريق.