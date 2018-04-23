مصادرة 450 دجاجة غير صالحة بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

نفذت بلدية المسفلة الفرعيه بمكة المكرمة حملة على عدد من الاسواق الشعبية التابعة للمنطقة ، شملت محلات تداول المواد الغذائيه والمطاعم والمطابخ ، وتم خلال الحمله ضبط العديد من المحلات المخالفه وتطبيق الانظمه والتعليمات بحقهم .

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعيه المهندس مصطفى بن على عيد ، أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي على المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة ، مؤكدا بأن البلديه لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الانظمة والتعليمات بحق المخالفين.

هذا وقد قامت فرق البلدية وبالتعاون مع الادارة العامه للنظافة وادارة الضبط الاداري بمداهمة سوق عشوائي في حي الخالدية (1) والذي تكثر فيه المخالفات ، وتم ضبط عدد من محلات بيع الدجاج المخالفة والتي تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ، إضافة الى العشوائية في طرق الذبح والعرض وسوء النظافة بشكل عام ، وتمت مصادرة (450) حبة دجاج ، مذبوح وحي ، وتظهر عليه علامات المرض وغير صالح للاستهلاك ، بالاضافة الى مصادرة العديد من الادوات غير الصالحه والمعدات العشوائية والاقفاص واجهزة الفرم والتنتيف .

وأكد رئيس البلديه المهندس مصطفى عيد بأن البدية ستواصل حملاتها على هذه المواقع ، مثنياً على الجهود التي يبذلها منسوبي البلديه في كل الاقسام ، ومساهمتهم في القضاء على مثل هذه الظواهر وفي مختلف المناطق الواقعة في نطاق البلديه .