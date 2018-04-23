سحب رعدية ممطرة وأتربة تحد من الرؤية على عدة مناطق بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لسكان المنطقة الشرقية، ينذر باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة، مع فرصة تكون سُحب رعدية ممطرة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، وتضم: ” حفر الباطن والخفجي والدمام والجبيل والظهران والنعيرية والأحساء والأجزاء المجاورة ” ، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا من اليوم الاثنين الموافق 23/4/2018م.

وحذرت الأرصاد، أهالي منطقة مكة المكرمة، وتضم: ” الخرمة، وتشمل المويه وظلم ومهد الذهب والأجزاء المجاورة ” ، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

فيما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا آخر لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” الطائف والأجزاء المجاورة ” ، تحذرهم فيه من حالة سحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط الرياح السطحية، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.