ليفاندوفيسكي يحذر ريال مدريد من البايرن

نواف السالم(صدى):

تناولت صحف إسبانية تصريحات روبرت ليفاندوفيسكي، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، واصفةً إياها بأنها تحذيرات لريال مدريد في حال مواجهة البايرن في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي السياق نفسه، وصف ليفاندوفيسكي بايرن ميونيخ بأنه الفريق المثالي والذي يمكنه تحقيق الفوز والاستمرارية في البطولة حتى النهاية.

ومن الجدير بالذكر، أنه ذكرت تقارير أن روبرت ليفاندوفيسكي يرغب بأن يكون مهاجم ريال مدريد الموسم المقبل؛ حيث يحاول بشتى الطرق لإقناع بايرن ميونيخ بإبرام الصفقة.