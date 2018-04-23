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    أبريل

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  3. ردة فعل كويتي اتجاه جاره بعد توفي احد اقاربه

ردة فعل كويتي اتجاه جاره بعد توفي احد اقاربه




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