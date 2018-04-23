بالصور.. صدمة أطباء بعد فتح بطن كلب

متابعات(صدى):

أٌصيب عدد من الأطباء البيطريين في مدينة بوركشاير بإنجلترا ، بالصدمة والذهول عقب فتح بطن كلب ظنوا أن به ورم سرطاني ، فعثروا على شئ غير متوقع .

حيث عثر الأطباء على أربع دمى محشوة داخل بطن الكلب مايزي البالغ من العمر ٨ سنوات كان قد قام بمضغها.

وأظهرت الأشعة بطن الكلب وهي تحتوي على كتل غريبة، ظن الأطباء أنها ورم على الطحال ليكتشفوا خلال العملية الجراحية الدمى .