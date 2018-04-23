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بالصور.. صدمة أطباء بعد فتح بطن كلب

بالصور.. صدمة أطباء بعد فتح بطن كلب
متابعات(صدى):

أٌصيب عدد من الأطباء البيطريين في مدينة بوركشاير بإنجلترا ، بالصدمة والذهول عقب فتح بطن كلب ظنوا أن به ورم سرطاني ، فعثروا على شئ غير متوقع .

حيث عثر الأطباء على أربع دمى محشوة داخل بطن الكلب مايزي البالغ من العمر ٨ سنوات كان قد قام بمضغها.

وأظهرت الأشعة بطن الكلب وهي تحتوي على كتل غريبة، ظن الأطباء أنها ورم على الطحال ليكتشفوا خلال العملية الجراحية الدمى .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة

مسكين

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