بالصور.. صدمة أطباء بعد فتح بطن كلب
أٌصيب عدد من الأطباء البيطريين في مدينة بوركشاير بإنجلترا ، بالصدمة والذهول عقب فتح بطن كلب ظنوا أن به ورم سرطاني ، فعثروا على شئ غير متوقع .
حيث عثر الأطباء على أربع دمى محشوة داخل بطن الكلب مايزي البالغ من العمر ٨ سنوات كان قد قام بمضغها.
وأظهرت الأشعة بطن الكلب وهي تحتوي على كتل غريبة، ظن الأطباء أنها ورم على الطحال ليكتشفوا خلال العملية الجراحية الدمى .
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل جداً
معلمة[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9975 ] نشر منذ 7 دقائق
يمـــكن جيــــعان .😊.