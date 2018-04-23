شطب 34 محامي وإحالة 34 آخرين للنيابة العامة خلال عام

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمحامين، عن شطب 34 محاميًأ ومحامية من جدول المحامين الممارسين، فضلًا عن إحالة 34 محاميًا إلى النيابة العامة، خلال العام الماضي 2017، بعد تورطهم في تهم تتعلق بمخالفتهم لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

حيث كشفت الهيئة في تقرير لها، عن صدور 7 قرارات تأديبية بحق محامين ومحاميات خلال عام 2017، بالإضافة لنقل 15 آخرين إلى سجلات المحامين غير الممارسين.

جدير بالذكر، أن هيئة المحامين، كانت قد حددت 37 سلوكًا ومخالفة كأبرز السلوكيات والمخالفات المهنية التي تصدر عن المحامي، ومنها:

– اتهام لجنة التحقيق بالإرغام على شهادة الزور بدون دليل.

– الطعن في مرفق القضاء والأحكام القضائية.

– صدور قرار شرعي ضده بأمور أخلاقية، والتحايل على الأنظمة.