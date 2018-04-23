نشر : منذ 2 ساعتين 1٬947 2 الاخبار المحلية بالفيديو.. طلاب ثانوية بعرعر يؤدون ” الدحة “ في حفل تخرجهم نايف السالم(صدى): أظهرت أحد مقاطع الفيديو، طلاب ثانوية في عرعر؛ وهم يؤدون رقصة ” الدحة ” . ورصد مقطع الفيديو، الطلاب وهم يؤدون الرقصة بحماسة وهم سعداء، ويرمون العقال؛ احتفالًا بتخرجهم. الوسوم:المملكة, ثانوية عرعر, رقصة الدحة, عرعر, محلي
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك التخرج هؤلاء جيل المستقبل ربي يحفظكم لشبابكم
الي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 42 دقيقة
الدحه حلوه بس ودك انهم مارمو الشمغ والعقل اشوف مالها لزوم ابد ؟؟