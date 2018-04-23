بالفيديو.. طلاب ثانوية بعرعر يؤدون ” الدحة “ في حفل تخرجهم

نايف السالم(صدى):

أظهرت أحد مقاطع الفيديو، طلاب ثانوية في عرعر؛ وهم يؤدون رقصة ” الدحة ” .

ورصد مقطع الفيديو، الطلاب وهم يؤدون الرقصة بحماسة وهم سعداء، ويرمون العقال؛ احتفالًا بتخرجهم.