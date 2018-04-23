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بالفيديو.. طلاب ثانوية بعرعر يؤدون ” الدحة “ في حفل تخرجهم

بالفيديو.. طلاب ثانوية بعرعر يؤدون ” الدحة “ في حفل تخرجهم
نايف السالم(صدى):

أظهرت أحد مقاطع الفيديو، طلاب ثانوية في عرعر؛ وهم يؤدون رقصة ” الدحة ” .

ورصد مقطع الفيديو، الطلاب وهم يؤدون الرقصة بحماسة وهم سعداء، ويرمون العقال؛ احتفالًا بتخرجهم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

الف مبروك التخرج هؤلاء جيل المستقبل ربي يحفظكم لشبابكم

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 42 دقيقة

الدحه حلوه بس ودك انهم مارمو الشمغ والعقل اشوف مالها لزوم ابد ؟؟

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