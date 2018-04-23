بالفيديو.. بعد طلبه مقابلته.. صلاح يلبي رغبة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

طلال الغامدي(صدى):

تمنى طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مقابلة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح واصفًا إياه بـ ” الأسطورة المميزة ” ؛ حيث طلب من منظمي حفل تتويج أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ذلك.

واستجاب محمد صلاح لرغبة الطفل البرئ، محققًا أمنيته حيث قام برؤية الطفل ومقابلته أثناء الحفل، أمس الأحد، الذي توج به المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي في ” البريميرليج ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه أصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة، وكذلك ثاني عربي وإفريقي بعد فوز الجزائري رياض محرز المحترف في ليستر سيتي بها في الموسم الماضي 2015-2016.