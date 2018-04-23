” فيديو ” يرصد طاقم عمل مسلسل ” بدون فلتر ” أثناء الكواليس

نورة الشهري(صدى):

أظهرت أحد مقاطع الفيديو، كواليس تصوير مسلسل ” بدون فلتر ” ، الذي سيعرض في شهر ” رمضان ” المقبل على القناة السعودية.

ورصد مقطع الفيديو، الذي نشره الفنان عبدالله السدحان، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أفراد طاقم عمل مسلسل ” بدون فلتر ” ، خلال تصوير مجموعة من مشاهد حلقات المسلسل، حيث ظهر خلالها ” السدحان ” ، وهو يلقن ويقدم للعاملين معه في المسلسل، بعض التعليمات والنصائح.

وعلق ” السدحان ” على مقطع الفيديو، قائلًا: ” مقاطع من بعض جهودنا، وجهود الطاقم الفني والإنتاجي والتمثيلي المبدئية؛ لتقديم عمل يليق بالمتلقي، ويرضي طموح هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ للتطوير والرقي بالدراما المحلية ” .