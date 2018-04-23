شرطة الرياض تقبض على رجل الأمن الوهمي سالب المقيمين وسارقهم

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض , أنه استكمالاً لجهودها المبذولة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها ، ووفقاً لما تم رصده وتحليله من الأنماط والأساليب الإجرامية المتمثلة في السلب من خلال انتحال الجناة لصفة رجال الأمن, وعلى ضوء ما ورد لمراكز شرط العاصمة من بلاغات متوالية لعدد من المقيمين عن تعرضهم للاستيقاف من قبل قائد مركبة نوع جيب نيسان وانتحاله صفة رجال الأمن وسلبهم وسرقة ما لديهم من نقود ومقتنيات شخصية والهرب.

وبتكثيف الجهود , تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي – بفضل الله – من كشف هويته والقبض عليه , (مواطن في العقد الرابع من العمر), وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قبل الجهة المختصة أقر بارتكابه لعدد من الحوادث واتضح أنه لا يمثل أي جهة أمنية بينما انتحل الصفة بقصد ارتكاب الجرم, جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك , لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم , وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.