بالفيديو.. قائد مدرسة يقف أمام بوابتها رغم الرياح الشديدة
وثَّق مواطن، في مقطع فيديو الدور العظيم الذي يقوم به المعلمين وقادة المدارس في ظل التقلبات الجوية التي تعاني منها مناطق المملكة.
وأوضح الفيديو، قيام قائد مدرسة في المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، بالوقوف أمام الباب الرئيسي للمدرسة، للقيام بدوره، ويظهر على وجهه أثار الشحوب نتيجة للغبار الكثيف الجو.
وتجتاح معظم مناطق المملكة، موجة رياح شديدة تعيق الرؤية الأفقية، وقد أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهاً على منطقة الرياض اليوم الإثنين، بوجود رياح سطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
شي جميل جداً
الواقع[ عدد التعليقات: 6076 ] نشر منذ 1 ساعة
مع الأسف أن هؤلاء الإداريين ليس لهم أدنى اهتمام واخر شيء سلب ايام إجازاتهم
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
عفوا للتوضيح
هذا قائد مدرسة وليس اداري
يا قائد المدرسة
واللي بالحد الجنوبي مساكين الله يكون بعونهم
جالسين في عز الصيف والغبار وزمهرير الشتاء القارص
بل يدافعون عن عقيدة التوحيد وعن عرضي وعرضك
ضد الروافض الكلاب البعيد عنكم بعض جنودنا حفظهم الله والله العظيم
له شهور لم يزر اهله
وانت جالس صورني ونزلني في الصحف
ياخوي احمد ربك ع نعمة العافية والأمن والأمان
وانت حاط صورتك ومسوي نفسك غلبان وتعبان
كأن ع راسك حديد وسنت وبلك ادخل الفصل وريح نفسك حتى يذهب الغبار
كفاية متاجرة بمهنة التعليم عيب والله عيب
فشلتو نا بين خلق الله
القرشي[ عدد التعليقات: 2225 ] نشر منذ 57 دقيقة
كفيت ووفيت يا عذاب الرحيل هذا الكلام الصحيح .
للأسف الشديد الكثير من الناس سواء كانوا موظفين او طالبي حاجة أو حتى نصابين اصبحوا يلجأون لمثل
هذه الفديوهات ونشرها لغرض ما في انفسهم … اتمنى محاسبة كل من ينشر مثل هذه الفديوهات للوصول
لغرض في نفسه ليس من حقه وتحياتي لك مرة أخرى ” عذاب الرحيل” .
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 45 دقيقة
القرشي اعز الله قدرك وجنابك
جعل سالم يارب
وبخصوص كثرة المقاطع خاصة ضد الوزير التعليم
هو الأخونجيه اهل القلاقل والفتن وإثارة الراي العام
لا وفقهم الله دنيا ولا آخرهـ
ثم يتبعهم الرعاع حمار طروادهـ اعزك الله
جماعة مع الخيل يا شقراء
شكرا ع الثناء واسأل الله ان اكون خيرا مما تظنون
الي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 36 دقيقة
يخوي هذا من صميم شغلك ولا تقعد تهايط بشي من واجبك ومالك فيه اية منه ؟؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27301 ] نشر منذ 31 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27301 ] نشر منذ 29 دقيقة
وش فيه كانه يبكي احد مات
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 20 دقيقة
محرومة مساك الله بطاعته يارب
ايوهـ تدرين من مات ع يا حضي
ماتت ع الاجازة الطويلة وجالس ينوح عليها من الحين
وبيصلي عليها صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمها
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 4554 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا مبتسم بس الغبار مسوي شغل *!! هههههههههههههه
معلمة[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 9 دقائق
ماله داعي تصوير هذا المقطع وكأن فيه مصيبة صارت
أخ عذاب أرفع علومك