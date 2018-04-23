بالفيديو.. قائد مدرسة يقف أمام بوابتها رغم الرياح الشديدة

حمود العنزي(صدى):

وثَّق مواطن، في مقطع فيديو الدور العظيم الذي يقوم به المعلمين وقادة المدارس في ظل التقلبات الجوية التي تعاني منها مناطق المملكة.

وأوضح الفيديو، قيام قائد مدرسة في المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، بالوقوف أمام الباب الرئيسي للمدرسة، للقيام بدوره، ويظهر على وجهه أثار الشحوب نتيجة للغبار الكثيف الجو.

وتجتاح معظم مناطق المملكة، موجة رياح شديدة تعيق الرؤية الأفقية، وقد أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهاً على منطقة الرياض اليوم الإثنين، بوجود رياح سطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.