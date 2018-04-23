إدارة الهلال تفاضل بين 3 مدربين لقيادة الفريق

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن وجود 3 خيارات من المدربين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الإدارة الجديدة برئاسة سامي الجابر؛ حيث يتم المفاضلة بينهم لتقديم العروض الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلى جانب آخر، أوضحت أن المدافع الأيسر للفريق ياسر الشهراني مستمر مع الفريق وسيتم التجديد معه، كما تم التجديد مع عبدالله المعيوف ونواف العابد، بينما قال رئيس الهلال عن التجديد مع نواف العابد: ” جددنا مع ابننا نواف واحد من أهم اللاعبين في الكرة السعودية، جمهور الهلال يطالبك أن تكون قد الثقة وأنت قدها. ”

وفي نفس السياق، أوضح عبدالله المعيوف قائلًا: ” بحمد الله تم تجديد عقدي ‏لمدة موسمين شكرًا تركي آل الشيخ شكرًا سامي الجابر، الشكر الخاص لجماهير الزعيم على دعمكم الدائم ومساندتكم لي منذ انضمامي للفريق. ”