مساعد مدير تعليم مكة يتفقد مركز الحي المتعلم بقطاع الشرائع

سعيد العجل(صدى):

أثنى المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة المكرمة الدكتور طلال الحربي على ماشاهده أثناء زيارته التفقدية لمركز الحي المتعلم الأول بمتوسطة الإمام الذهبي بالشرائع ، واطلع على أعمال المركز وزار فصول التدريب وأبدى الدكتور إعجابه بما شاهده في المركز من تقديم الدورات وتفاعل المتدربين مع المدرب مقدماً شكره للجميع وفي نهاية الجولة كرم العاملين في المركز . رافقه في الجولة مشرف الحي المتعلم خالد بن جميل الحارثي

هذا وقد واصل المساعد للشؤون التعليمية جولته بزيارة عدد من مدارس تعليم الكبار بحي الشرائع وشملت الليلية الثانية عشر بمتوسطة الإمام الواقدي والليلية العاشرة بثانوية القيروان والليلية الثانية بمتوسطة النعمان بن مقرن وختم الجولة بزيارة الليلية الخامسة بثانوية العز بن عبدالسلام

وحث الحربي الدارسين على الحضور والانتظام متمنياً للجميع التوفيق والسداد.