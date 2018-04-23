اعتدى على بناته من قبل.. أسرار عن ناحر أطفاله في مكة

نايف السالم(صدى):

في جريمة هزَّت أرجاء المملكة، أمس الأحد، قتل أب بناته الثلاثة في حي الروضة بالعاصمة المقدسة، وقم تم القبض عليه بعد ساعات من الجريمة.

وبمرور الوقت على الجريمة غير الإنسانية، تبيَّن أسرار جديدة عن القاتل وأسرته، حيث ذكرت مصادر أن الأب الجاني يشكن بالروضة منذ 5 سنوات، كما أنه يعمل بإحدى الحراسات الأمنية.

وأشارت المصادر، إلى أنه متزوج من مقيمة نيجيرية الجنسية ولديه الثلاث بنات اللواتي قتلهن، بالإضافة إلى أنه يتعاطى المخدرات ولم ينم منذ 5 أيام بسببها وفقاً لرجال الأمن.

وعانت الزوجة من صدمة نفسية بعد علمها بفقدان بناتها الثلاثة، دخلت المستشفى على إثرها لتلقي العلاج وتناول مهدئاً للأعصاب، وقد تم التعرف على أنها تعرَّضت هي الأخرى لإيذاء جسدي.

وأوضح أحد الجيران، أن المحيطين بالزوج ابتعدوا عنه بسبب اضطرابه النفسي، مشيراً إلى أنه كان كثير الخلافات مع أهل بيته، وقد ألقي القبض عليه من قبل لاعتاءه على بناته إلا أنه أطلق سراحه بكفالة.

من جانبه، أشار عامل بقالة في الحي، إلى أن القاتل استدان منه 20 ريالاً قبل الجريمة بيومين، مشيراً إلى أن الأب كان يعامله جيداً ويسدد ديونه دائماً.

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