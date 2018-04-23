رغم زيادة عدد منصات التنقيب الأمريكية.. أسعار النفط تستقر

عادل الحربي(صدى):

ارتفع عدد منصات التنقيب عن الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، كما هدأت التوترات الجيوسياسية حول العالم واللقاء المرتقب بين رئيسي الكوريتين الجنوبية والشمالية، وبالرغم من ذلك فإن أسعار النفط استقرت لليوم الاثنين.

وفي نفس السياق، استقرت أسعار عقود خام برنت تسليم يونيو عند 74.05 دولارًا، كما استقرت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو عند مستوى 68.34 دولار للبرميل، بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة بواقع 5 منصات، إلى إجمالي 820 منصة خلال الأسبوع الماضي.