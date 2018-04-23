” الزكاة ” تكشف حقيقة وجود ضريبة ترفيه على تذاكر السينما بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

صرح فهد العتيبي، المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل، بأنه لا يوجد هناك ضريبة تسمى ضريبة ” الترفيه ” ، وإنما هناك رسوم خدمة، تقوم هيئة الإعلام بتحصيلها من سعر تذاكر السينما، من مشغلي دور السينما بالمملكة، بمقدار 25%.

وجاء ذلك التصريح على خلفية، إبداء بعض المواطنون استيائهم من وصول أسعار تذاكر السينما لـ 75 ريالًا؛ وذلك جراء وجود ضريبة ترفيه تُقدر بـ 25%.

وأوضح ” العتيبي ” في هذا السياق أيضًا، أن الضريبة الوحيدة المفروضة على أسعار تذاكر السينما، هي ضريبة القيمة المضافة فقط، وبنسبة 5%، مشيرًا إلى أن سبب وصول أسعار التذاكر لـ 75 ريال؛ يرجع لعدم وجود منافس حاليًا.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار تذاكر السينما، يتم تحديدها من قبل مشغلي دور السينما؛ وذلك بعد اعتمادها من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على مراقبة الأسعار؛ لتوائم أسعار تذاكر السينما، في الدول المجاورة والعالمية.