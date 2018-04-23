بعد رحيله عن الأزرق.. ميليسي يقترب من ” الشباب “

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر، أن نادي الشباب برئاسة ” أحمد العقيل ” ، يقترب بنسبة كبيرة من التعاقد مع الأوروجوياني ” نيكولاس ميليسي ” ، محور ارتكاز فريق الهلال السابق، وذلك بداية من الموسم المقبل، ولمدة عامين.

جاء ذلك بعد أن انتهى ارتباطه الاحترافي مع نادي الهلال برئاسة ” سامي الجابر ” ، حيث لم يتم تجديد الإدارة الزرقاء لعقده الاحترافي.

ومن المفترض، أن تقوم الإدارة الشبابية بالإعلان عن انضمام لاعب الوسط ذي الـ٢٦ عامًا لكتيبة ” الليوث ” ، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر، أنه قد انتهى عقد اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي مع نادي الهلال منذ أيام، حيث ودع اللاعب جماهير النادي عقب آخر مباراة له مع الفريق الأول للنادي أمام نادي الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، الأسبوع الماضي.

ومن جانبهم، رفضت جماهير الهلال، تقبل أمر رحيل اللاعب ” ميليسي ” عن الفريق، منتقدين إدارة النادي برئاسة سامي الجابر، بعد استبعادها اللاعب الأوروجوياني، حيث رأوا أن هذا الأمر ” غير منطقي ” – على حد وصفهم.