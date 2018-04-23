التجارة تعلن عن المرشحين للمقابلات الشخصية على الوظائف.. اليوم

عادل الحربي(صدى):

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، أن الوزارة ستعلن عن أسماء 294 متقدماً ومتقدمة المرشحين للمقابلات الشخصية على الوظائف المعلنة، اليوم الإثنين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اليوم تعلن وزارة التجارة والاستثمار عبر بوابتها الإلكترونية، عن أسماء 294 متقدماً ومتقدمة، المرشحين للمقابلات الشخصية على الوظائف المعلنة، وسوف يتم التواصل معهم لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية ” .

وسيتم الإعلان عن الأسماء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط هنا .