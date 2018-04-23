التجارة تعلن عن المرشحين للمقابلات الشخصية على الوظائف.. اليوم
أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، أن الوزارة ستعلن عن أسماء 294 متقدماً ومتقدمة المرشحين للمقابلات الشخصية على الوظائف المعلنة، اليوم الإثنين.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اليوم تعلن وزارة التجارة والاستثمار عبر بوابتها الإلكترونية، عن أسماء 294 متقدماً ومتقدمة، المرشحين للمقابلات الشخصية على الوظائف المعلنة، وسوف يتم التواصل معهم لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية ” .
وسيتم الإعلان عن الأسماء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط هنا .
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